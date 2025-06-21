https://news.day.az/society/1762404.html Началась регистрация в школы с приоритетным приемом на 2025–2026 учебный год Объявлены школы, в которых применяется приоритет при приеме в группы подготовки к школе на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.
Началась регистрация в школы с приоритетным приемом на 2025–2026 учебный год
Объявлены школы, в которых применяется приоритет при приеме в группы подготовки к школе на 2025/2026 учебный год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.
Список школ, в которых применяется приоритетное право, утвержден соответствующими местными органами управления образованием и представлен гражданам через портал www.mektebeqebul.edu.az.
Напомним, в подготовительные группы принимаются только дети, родившиеся в 2020 году, то есть которым в этом году исполнилось 5 лет, процесс регистрации продлится до 12 сентября 2025 года.
Со списком школ, в которых применяется приоритет, можно ознакомиться здесь.
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