Иран пригрозил ответными ударами по силам США

Если Соединённые Штаты присоединятся к военным операциям Израиля, Иран нанесёт ответные удары по американским силам, размещённым на Ближнем Востоке.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной реакции Тегерана, Аракчи подчеркнул: "Если будет война, обе стороны нападут друг на друга - это понятно. Право на самооборону является законным для каждой страны".

При этом министр отметил, что мирное разрешение ситуации остаётся возможным и полностью зависит от позиции Вашингтона.

"Если президент США Дональд Трамп захочет, он может остановить Израиль одним телефонным звонком. Чтобы положить конец всему этому, достаточно позвонить в Тель-Авив из Вашингтона", - заявил Аракчи.

Ранее Трамп заявлял, что США предоставляют Ирану максимум две недели для дипломатического урегулирования кризиса вокруг ядерной программы.