В Иране обиделись на слова Трампа

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи счел оскорбительным заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону известно, где находится верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, и что США пока не собираются его устранять.

"Он сказал: "Я считаю это оскорблением со стороны президента Трампа, а не угрозой. Так называемой сверхдержаве не подобает [делать такие заявления]", - процитировала Арагчи журналистка NBC News Андреа Митчелл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп 17 июня утверждал, что Хаменеи представляет собой легкую цель, но "по крайней мере пока" США не собираются его устранять.