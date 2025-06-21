Арагчи прокомментировал участие США в ирано-израильской войне

Участие США в войне будет крайне опасным для всех.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

"Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но для возвращения к дипломатии нужно положить конец агрессии", - сказал министр.

Арагчи подчеркнул, что Израиль открыто выступает против дипломатии.

По его словам, Иран готов к решению проблемы путем переговоров: "Вновь, как и в 2015 году, мы абсолютно готовы к урегулированию путем переговоров".

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.