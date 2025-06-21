https://news.day.az/unusual/1762275.html Кадры головокружительных облаков в США - ВИДЕО Просто головокружительные облака появились в американском штате Оклахома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие облака называются мамматус, или вымеобразные облака. Они часто ассоциируются с грозами, и их появление может указывать на приближение или затухание грозового шторма.
Кадры головокружительных облаков в США - ВИДЕО
Просто головокружительные облака появились в американском штате Оклахома.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие облака называются мамматус, или вымеобразные облака. Они часто ассоциируются с грозами, и их появление может указывать на приближение или затухание грозового шторма.
Ранее мы сообщали, что зрелищное пробуждение гавайского вулкана восхитило множество туристов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре