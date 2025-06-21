https://news.day.az/unusual/1762275.html

Кадры головокружительных облаков в США - ВИДЕО

Просто головокружительные облака появились в американском штате Оклахома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие облака называются мамматус, или вымеобразные облака. Они часто ассоциируются с грозами, и их появление может указывать на приближение или затухание грозового шторма.