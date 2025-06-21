Кадры головокружительных облаков в США

Просто головокружительные облака появились в американском штате Оклахома.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие облака называются мамматус, или вымеобразные облака. Они часто ассоциируются с грозами, и их появление может указывать на приближение или затухание грозового шторма.

Ранее мы сообщали, что зрелищное пробуждение гавайского вулкана восхитило множество туристов.