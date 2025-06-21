Польские дипломаты высоко оценили итоги двухдневного визита в Карабах

Польские дипломаты в Азербайджане охарактеризовали свою двухдневную поездку в Карабахский регион, которую они совершили в составе аккредитованного в стране дипломатического корпуса, как весьма насыщенную и познавательную.

Как отмечает Day.Az, об этом польское посольство в Баку сообщило в своей публикации в соцсети Х.

"Посольство Польши в Баку благодарит коллектив Администрации Президента Азербайджанской Республики за очень интересный и хорошо организованный визит дипломатического корпуса в Карабах", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.