В Джебраиле обнаружены предположительно человеческие кости

Минувшим днем в селе Дерзили Джебраильского района были обнаружены фрагменты костей, предположительно человеческие.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, на место обнаружения останков были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Губадлы обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие.