https://news.day.az/society/1762243.html В Джебраиле обнаружены предположительно человеческие кости Минувшим днем в селе Дерзили Джебраильского района были обнаружены фрагменты костей, предположительно человеческие. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место обнаружения останков были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
В Джебраиле обнаружены предположительно человеческие кости
Минувшим днем в селе Дерзили Джебраильского района были обнаружены фрагменты костей, предположительно человеческие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место обнаружения останков были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы сообщали, что в Губадлы обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие.
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