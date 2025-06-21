В Бразилии рухнул воздушный шар

По меньшей мере восемь человек погибли после крушения воздушного шара с 22 пассажирами на борту в Прайя-Гранде, в бразильском штате Санта-Катарина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.