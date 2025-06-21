https://news.day.az/world/1762437.html В Бразилии рухнул воздушный шар - 8 погибших - ВИДЕО По меньшей мере восемь человек погибли после крушения воздушного шара с 22 пассажирами на борту в Прайя-Гранде, в бразильском штате Санта-Катарина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Бразилии рухнул воздушный шар - 8 погибших - ВИДЕО
По меньшей мере восемь человек погибли после крушения воздушного шара с 22 пассажирами на борту в Прайя-Гранде, в бразильском штате Санта-Катарина.
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