Вэнс рассказал о намерениях Трампа по ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп будет до последнего момента пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатии, однако будет готов сделать все для уничтожения иранской ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее мы сообщали, что Иран пригрозил ответными ударами по силам США.