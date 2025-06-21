https://news.day.az/world/1762209.html Вэнс рассказал о намерениях Трампа по ядерной программе Ирана Президент США Дональд Трамп будет до последнего момента пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатии, однако будет готов сделать все для уничтожения иранской ядерной программы. Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Вэнс рассказал о намерениях Трампа по ядерной программе Ирана
Президент США Дональд Трамп будет до последнего момента пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатии, однако будет готов сделать все для уничтожения иранской ядерной программы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Ранее мы сообщали, что Иран пригрозил ответными ударами по силам США.
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