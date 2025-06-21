Азербайджан усовершенствует систему территориальной обороны

В Азербайджане совершенствуются правила организации территориальной обороны.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об обороне", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с действующим законодательством территориальная оборона организуется для защиты и обороны государственной границы, морского побережья, островов, важных объектов и коммуникаций от вражеской агрессии, для борьбы с десантными и разведывательно-диверсионными группами противника, обеспечения военного положения. Территориальная оборона осуществляется Вооруженными силами Азербайджанской Республики в тесном взаимодействии с Пограничными войсками, Внутренними войсками и другими войсками, предусмотренными законодательством Азербайджанской Республики. Задачи, организация территориальной обороны, правила взаимодействия ее участников определяются Президентом Азербайджанской Республики.

Согласно предложенным изменениям, территориальная оборона будет рассматриваться как комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и обороне территории страны, в том числе государственной границы Азербайджанской Республики. Территориальная оборона будет осуществляться Вооруженными силами Азербайджанской Республики во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления и юридическими лицами. Правила организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны будут определяться Положением о территориальной обороне Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.