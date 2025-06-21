Совет ЕС утвердил прием одной страны в еврозону
Совет Европейского союза (ЕС) на уровне министров финансов утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении организации.
"Министры согласились с положительными оценками, представленными Европейской комиссией и Европейским центральным банком относительно выполнения Болгарией критериев конвергенции в их соответствующих отчетах о конвергенции", - отмечается в сообщении. Окончательное решение о переходе Болгарии на евро будет принято компромиссным решением на саммите ЕС 26 июня.
В конце мая в Болгарии прошли массовые протесты из-за перехода на евро. Протестующие были возмущены не только заменой болгарской валюты на единую европейскую, но и отсутствием референдума по этому вопросу. Жители различных городов страны выразили опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике.
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