ЦАХАЛ ликвидировал командира бригады КСИР

Командир второй бригады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был ликвидирован в результате израильского удара.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Вчера (в пятницу) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотников ВВС КСИР", - следует из заявления ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что Джудаки занял данный пост после ликвидации командира штаба беспилотников ВВС КСИР Тахера Пура 13 июня 2025 года.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.