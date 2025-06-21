SOCAR установил корпоративное партнерство с CQI

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) установила корпоративные партнерские отношения с одной из авторитетных международных организаций в сфере управления качеством - Chartered Quality Institute (CQI).

Как сообщили Day.Az в SOCAR, партнерство с CQI является частью стратегических шагов компании по обеспечению соответствия процессов управления качеством и операционной деятельности международным стандартам.

Отмечается, что данное сотрудничество откроет перед сотрудниками SOCAR доступ к глобальному опыту, передовым методологиям управления качеством, применяемым ведущими международными организациями, а также возможностям обучения и сертификации, одобренным CQI и International Register of Certificated Auditors (IRCA). Это также будет способствовать укреплению позиций SOCAR на международной арене как надежного, прозрачного и ориентированного на качество корпоративного лидера.

Партнерство создаст дополнительные возможности для усиления деятельности компании в таких направлениях, как социальная ответственность, промышленная безопасность, снижение воздействия на окружающую среду и развитие внутреннего потенциала.

В завершение подчеркивается, что основная цель CQI - продвижение структурированных подходов к управлению качеством, направленных на повышение эффективности, устойчивости и удовлетворенности клиентов.