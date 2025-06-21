https://news.day.az/society/1762410.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило на 26, 27, 28 и 29 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку с целью удовлетворения возросшего пассажирского спроса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило на 26, 27, 28 и 29 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку с целью удовлетворения возросшего пассажирского спроса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, через приложение ADY Mobile или в контактном центре 1822, работающем 24/7", - отмечается в сообщении.
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