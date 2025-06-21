По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило на 26, 27, 28 и 29 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку с целью удовлетворения возросшего пассажирского спроса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, через приложение ADY Mobile или в контактном центре 1822, работающем 24/7", - отмечается в сообщении.