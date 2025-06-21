https://news.day.az/sport/1762457.html Южнокорейский боец Сокхён Ко проведёт свой долгожданный дебют в Октагоне на UFC Fight Night в Баку Сегодня южнокорейский боец Сокхён Ко проведёт свой долгожданный дебют в Октагоне на UFC Fight Night в Баку Как передает Day.Az, его соперником станет Обан Эллиотт. Ко заработал контракт с UFC после впечатляющей победы единогласным решением над Игорем Кавалканти на Dana White's Contender Series 3 сентября 2024 года.
Южнокорейский боец Сокхён Ко проведёт свой долгожданный дебют в Октагоне на UFC Fight Night в Баку
Сегодня южнокорейский боец Сокхён Ко проведёт свой долгожданный дебют в Октагоне на UFC Fight Night в Баку
Как передает Day.Az, его соперником станет Обан Эллиотт.
Ко заработал контракт с UFC после впечатляющей победы единогласным решением над Игорем Кавалканти на Dana White's Contender Series 3 сентября 2024 года.
Изначально дебют бойца был запланирован на 31 мая 2025 года против Билли Рэя Гоффа, но бой был отменён из-за проблем с визой.
Болельщики с нетерпением ждут, как боец проявит себя в своём первом официальном поединке в UFC!
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