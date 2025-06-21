Сегодня южнокорейский боец Сокхён Ко проведёт свой долгожданный дебют в Октагоне на UFC Fight Night в Баку

Как передает Day.Az, его соперником станет Обан Эллиотт.

Ко заработал контракт с UFC после впечатляющей победы единогласным решением над Игорем Кавалканти на Dana White's Contender Series 3 сентября 2024 года.

Изначально дебют бойца был запланирован на 31 мая 2025 года против Билли Рэя Гоффа, но бой был отменён из-за проблем с визой.

Болельщики с нетерпением ждут, как боец проявит себя в своём первом официальном поединке в UFC!