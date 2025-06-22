Рафаэль Физиев одержал победу на турнире UFC в Баку
Азербайджанский боец Рафаэль Физиев одержал победу на турнире UFC в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соглавном поединке Физиев нанес поражение чилийцу Игнасио Бахамондесу.
В первом раунде соперники, можно сказать, провели разведку боем. Хотя в одном из эпизодов Рафаэлю удалось точно попасть по чилийцу. Второй раунд прошёл примерно в том же ключе - Бахамондес делал все возможное, чтобы не подпустить Физиева к себе.
В одном из моментов Физиев эффектно увернулся от удара ногой соперника, после чего показал ему одобрительный жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Ближе к концу второго раунда Физиеву удалось перевести чилийца на настил. А в самой концовке он мощно попал по Бахамондесу, который уже начал уставать.
В третьем раунде Физиев продолжил успешно избегать атак соперника, отвечая молниеносными выпадами, в одном из которых попал Бахамондесу в глаз. В концовке раунда Рафаэль провёл тейкдаун и обрушил на соперника серию ударов - Бахамондеса спас лишь гонг.
По решению судей победу одержал Рафаэль Физиев.
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