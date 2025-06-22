Азербайджанский боец Рафаэль Физиев одержал победу на турнире UFC в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соглавном поединке Физиев нанес поражение чилийцу Игнасио Бахамондесу.

В первом раунде соперники, можно сказать, провели разведку боем. Хотя в одном из эпизодов Рафаэлю удалось точно попасть по чилийцу. Второй раунд прошёл примерно в том же ключе - Бахамондес делал все возможное, чтобы не подпустить Физиева к себе.

В одном из моментов Физиев эффектно увернулся от удара ногой соперника, после чего показал ему одобрительный жест в виде поднятого вверх большого пальца.

Ближе к концу второго раунда Физиеву удалось перевести чилийца на настил. А в самой концовке он мощно попал по Бахамондесу, который уже начал уставать.

В третьем раунде Физиев продолжил успешно избегать атак соперника, отвечая молниеносными выпадами, в одном из которых попал Бахамондесу в глаз. В концовке раунда Рафаэль провёл тейкдаун и обрушил на соперника серию ударов - Бахамондеса спас лишь гонг.

По решению судей победу одержал Рафаэль Физиев.