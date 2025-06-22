Определился победитель основного карда в легком весе между бойцами Азербайджана и Кыргызстана

В Баку проходит одного из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в основном карде легкого веса встретились: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан)

Победу одержал представитель Кыргызстана