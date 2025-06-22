https://news.day.az/sport/1762485.html

Определился победитель основного карда в легком весе между бойцами Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО

В Баку проходит одного из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в основном карде легкого веса встретились: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан) Победу одержал представитель Кыргызстана