Стамбульский вояж Никола Воваевича: чего приезжал то?

Автор: Акпер Гасанов

По итогам рабочего визита в Турцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна во всю ширь и высь встал всего один вопрос - в чем был смысл этого вояжа? Ведь у любого визита любого руководителя любой страны в соседнее или отдаленно расположенное государства должен быть, извините, смысл. Да, в идеале это участие в подписании судьбоносных документов, открытии важных проектов. Но можно порой обойтись и без этого, заручившись в ходе вояжа гарантиями чего-то такого, что принесет пользу стране, глава которой путешествует за казенный счет по миру.

В данном случае не было совсем ничего. Никол Пашинян был удостоен встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но ничего прорывного по итогам этой встречи не произошло. И не могло произойти, как мы ранее и предсказывали. Потому, что Азербайджан и Турция координируют многие свои внешнеполитические инициативы и шаги. Соответственно, наивно было полагать, что Пашинян добъется чего-либо важного в ходе визита в Стамбул, не выполнив известные требования официального Баку.

Он так и не заявил об официальном отказе Армении от услуг Минской группы ОБСЕ. Он так и не добился внесения изменений в Конституцию Армени, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. С такими исходными данными его поездка в Турцию априори была обречена на провал. Да, информационная обслуга Пашиняна попыталась все представить в искаженном виде. Еще до его прибытия в Стамбул в подотчетных армянской власти СМИ появились соответствующие публикации.

Их главный месседж сводился к тому, что если ничего прорывного по итогам визита Пашиняна в Стамбул не произойдет, то виноват в этом будет кто угодно, но только не Никол Воваевич. "Маневр", конечно, очень примитивный. Чем-то напоминающий известную фразу Арцруна Ованнисяна в бытность его главой пресс-службы Минобороны Армении. Да, я про "стратегическое отступление" напоминаю. То самое, которое в реальности было бегством армянских оккупантов с поля боя.

Никол Пашинян на сей раз никуда не сбежал. В этом смысле, надо отдать ему должное, выглядит выигрышно на фоне Роберта Кочаряна, который запомнился тем, что в свое время попытался спастись в клозетах замка Рамбуйе от необходимости принятия важного решения. Но в целом, сложно найти не только черную кошку в темной комнате, но и смысл в поездке премьер-министра Армении в Турцию.

Ведь он, только по самому факта данного вояжа, получил огромную порцию критики со стороны политических оппонентов в лице дашнаков, карабахского клана, руководства и сторонников ААЦ. Обрушились на него с критикой и российские бойцы информационного фронта, явно выполнявшие директиву "сверху". Россия вообще к Пашиняну имеет длинный список претензий, включающий с недавних пор и возмущение по поводу ареста олигарха Самвела Карапетяна.

Вот именно на фоне всего этого и совершил свой бесполезный вояж в Стамбул премьер-министр РА. Там он посетил церковь Армянского патриархата Константинополя, зажег свечи и помолился. Однако , как оказалось, армянский патриархат был закрыт, и ни один священнослужитель не приветствовал Пашиняна. Учитывая его конфликт с ААЦ, это было не удивительно, но показательно.

Что еще было? Посещение Пашиняном Голубой мечети в Стамбуле, а также его встреча с армянской общиной Турции.

"Нормализация отношений между Арменией и Турцией - вопрос времени ", - глубокомысленно изрек Никол Воваевич в ходе этой встречи.

Даже как-то неудобно напоминать в этой связи, что все в нашей жизни - вопрос времени. Освобождение всех оккупированных Арменией территорий Азербайджана также был вопросом времени. Жаль, что Пашинян этого сразу не понял.

Добавлю лишь, что и срок жизни каждого из нас - тоже вопрос времени. Поэтому и нужно стремится к тому, чтобы успеть оставить о себе светлую память, решить важные задачи. Пашинян же спровоцировал 44-дневную войну и однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, делая скандальные и провокационные заявления и оказывая политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам.

В итоге, в армянском обществе он обрел статус пораженца. Попытка играть роль "голубя мира" у него тоже проваливается. Особенно сейчас, когда весь мир озабочен продолжающимися войнами между Израилем и Ираном а также между Россией и Украиной. Дошло до поистине анекдотической ситуации.

"Европа должна увеличить инвестиции в космическую промышленность и занять более сильные позиции в области обороны в космосе", - заявил об этом президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на международном авиасалоне в Ле-Бурже, недалеко от Парижа.

Как видим, едва ли не главный покровитель или даже опекун Пашиняна ныне занят совсем иными мыслями. Макрон мысленно витает в космосе в то самое время, когда Никол Воваевич ждет от него похвалы за визит в Турцию. И вся эта картина нестыковки ожиданий Пашиняна и реальности являет собой пример его чудовищного политического провала. Причем, не только в привязке к итогам визита в Турцию.