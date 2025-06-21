Стало известно, когда Иран и "евротройка" могут провести встречу

Иран и "евротройка" (Франция, Великобритания, Германия) могут в ближайшие две недели провести еще одну встречу по ядерной проблематике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

20 июня в Женеве главы МИД "евротройки" приняли участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать Ирану "максимум" две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по исламской республике.

"Дата новой встречи еще не назначена, но чиновники намерены собраться в течение двух недель, до истечения срока, произвольно назначенного Трампом", - пишет издание.

По словам собеседников издания, встреча в Женеве прошла без прорывов.