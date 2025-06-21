Во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост

Во Вьетнаме разлившаяся из-за паводка Красная река смыла понтонный мост Фонгчау.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В центральных и горных районах северной части страны в последние несколько дней непрерывно шли сильные дожди, из-за чего уровень воды в реке резко поднялся.

Мощное течение унесло несколько секций моста прямо в тот момент, когда находившиеся на нем люди совершали переход на другой берег.

Ранее мы сообщали о мощном разряде молнии, который запечатлили в США.