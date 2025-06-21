https://news.day.az/world/1762418.html Во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост - ВИДЕО Во Вьетнаме разлившаяся из-за паводка Красная река смыла понтонный мост Фонгчау. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В центральных и горных районах северной части страны в последние несколько дней непрерывно шли сильные дожди, из-за чего уровень воды в реке резко поднялся.
Во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост - ВИДЕО
Во Вьетнаме разлившаяся из-за паводка Красная река смыла понтонный мост Фонгчау.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В центральных и горных районах северной части страны в последние несколько дней непрерывно шли сильные дожди, из-за чего уровень воды в реке резко поднялся.
Мощное течение унесло несколько секций моста прямо в тот момент, когда находившиеся на нем люди совершали переход на другой берег.
Ранее мы сообщали о мощном разряде молнии, который запечатлили в США.
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