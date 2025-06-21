Акционеры подали в суд на Apple

Группа акционеров Apple подала коллективный иск против компании и ее руководства, включая генерального директора Тима Кука. Поводом стало введение в заблуждение относительно сроков внедрения искусственного интеллекта в продукцию компании, сообщает Reuters.

В иске утверждается, что Apple существенно занизила оценку сроков разработки и интеграции ИИ-функций, включая систему Apple Intelligence и голосовой ассистент Siri. Это, как считают акционеры, повлияло на финансовые результаты и рыночную капитализацию, особенно в контексте продаж iPhone.

Как уточняет Reuters, жалоба касается акционеров, которые потенциально понесли убытки в сотни миллиардов долларов в 2024 году. Истцы ссылаются на заявления Apple на конференции WWDC 2024, где компания позиционировала ИИ как ключевое нововведение iPhone 16. В итоге система полноценно не заработала, а некоторые функции были и вовсе отложены.

Примечательно, что в рамках основной части конференции WWDC 2025 Apple почти не упоминала Apple Intelligence и обновленную Siri.

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