Задержанный СГБ бывший глава ИВ Гахского района арестован

Бывший глава исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, задержанный Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ), арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение вынес Сабаильский районный суд Баку. Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, признав его обоснованным.

В соответствии с решением суда в отношении Мусы Шекилиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 28 дней.

Напомним, что сегодня распоряжением главы государства М.Шекилиев был освобождён от занимаемой должности. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и совершении других коррупционных преступлений.

В рамках расследования, проводимого Службой госбезопасности, изучаются допущенные им нарушения закона в период пребывания на посту главы исполнительной власти.