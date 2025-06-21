https://news.day.az/world/1762297.html

Иран ударил по одному из израильских городов

Иранские беспилотники нанесли удары по израильскому городу Бейт-Шеан. Как передает Day.Az, об этом сообщили израильские СМИ. В результате атаки пострадавших нет. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.