Пашинян заявил о сближении позиций Армении и Турции по ряду вопросов
Позиции Армении и Турции по ряду региональных вопросов довольно близки. Это бывает нечасто, но сейчас также заметно, что у нас довольно схожие восприятия по ряду вопросов международной повестки, и это тоже фактор, который оказывает влияние.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с армянской общиной Турции до встречи с Эрдоганом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"События, происходящие в регионе, в Иране, безусловно, очень тревожные, и я уверен, что они занимают очень значимое место в рабочей повестке президента Турции, и, очевидно, они занимают достаточно большое место в нашей рабочей повестке. Визит проходит в таких условиях, а это значит, что и Турция, и Армения придают этому значение", - добавил он.
Пашинян заметил, что тесное сотрудничество и глубокие отношения между Турцией и Азербайджаном не являются секретом.
"Мы знаем об этих отношениях, мы знаем о близости этих отношений, но мы не хотим разделительных линий. Наоборот, мы хотим установить стабильный и прочный мир в регионе, в этом контексте я придаю большое значение нашему диалогу с Турцией", - добавил Пашинян.
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