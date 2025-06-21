Пашинян заявил о сближении позиций Армении и Турции по ряду вопросов

Позиции Армении и Турции по ряду региональных вопросов довольно близки. Это бывает нечасто, но сейчас также заметно, что у нас довольно схожие восприятия по ряду вопросов международной повестки, и это тоже фактор, который оказывает влияние.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с армянской общиной Турции до встречи с Эрдоганом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"События, происходящие в регионе, в Иране, безусловно, очень тревожные, и я уверен, что они занимают очень значимое место в рабочей повестке президента Турции, и, очевидно, они занимают достаточно большое место в нашей рабочей повестке. Визит проходит в таких условиях, а это значит, что и Турция, и Армения придают этому значение", - добавил он.

Пашинян заметил, что тесное сотрудничество и глубокие отношения между Турцией и Азербайджаном не являются секретом.