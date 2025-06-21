https://news.day.az/world/1762423.html

Иран продлевает ограничения на авиарейсы

Власти Ирана решили продлить закрытие воздушного пространства республики до 22 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim. По его информации, все внутренние и международные рейсы отменены до 14:00 по местному времени (14:30 по Баку) 22 июня. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.