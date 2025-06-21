Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР не будет считаться высшим должностным лицом
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской АР.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно действующему законодательству, высшим должностным лицом Нахчыванской АР является председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. В данной статье также отражены полномочия высшего должностного лица Нахчыванской АР.
В законопроекте предлагается отменить эту статью.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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