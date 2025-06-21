https://news.day.az/world/1762416.html Израиль атаковал производство центрифуг в Исфахане - ФОТО - ВИДЕО Израиль заявил, что атаковал производство центрифуг в Исфахане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На фото и видео, как утверждается, показан удар по ядерному объекту, который используется для переработки урана - этапа, следующего за обогащением на пути к созданию ядерного оружия.
Израиль атаковал производство центрифуг в Исфахане - ФОТО - ВИДЕО
Израиль заявил, что атаковал производство центрифуг в Исфахане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На фото и видео, как утверждается, показан удар по ядерному объекту, который используется для переработки урана - этапа, следующего за обогащением на пути к созданию ядерного оружия.
"Военно-воздушные силы нанесли удар по центральному объекту, а также по зданиям, где производятся центрифуги", - заявили в ЦАХАЛ.
Также сообщается об ударе израильских ВВС по зданию иранской киберполиции (FATA) в Тегеране.
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