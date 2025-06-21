Израиль атаковал производство центрифуг в Исфахане

Израиль заявил, что атаковал производство центрифуг в Исфахане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На фото и видео, как утверждается, показан удар по ядерному объекту, который используется для переработки урана - этапа, следующего за обогащением на пути к созданию ядерного оружия.

"Военно-воздушные силы нанесли удар по центральному объекту, а также по зданиям, где производятся центрифуги", - заявили в ЦАХАЛ.

Также сообщается об ударе израильских ВВС по зданию иранской киберполиции (FATA) в Тегеране.

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