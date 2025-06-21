Страны Персидского залива одобрили введение единой турвизы

По сообщению министра экономики ОАЭ, Абдаллы бен Тука Аль Марри, единая туристическая виза стран Персидского залива была одобрена и будет внедрена в ближайшее время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, однократная единая виза позволит иностранным туристам посещать все шесть государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Оман и Кувейт по одному документу. Это нововведение рассматривается как значительный шаг вперед для туристической индустрии региона, который, по мнению экспертов, сможет создать новые рабочие места и внести весомый вклад в рост ВВП.

С введением единой визы ожидается рост популярности комбинированных поездок - сочетания деловых и развлекательных путешествий. Туристы смогут не только решать бизнес-вопросы, но и исследовать соседние страны, что сделает поездки более насыщенными и интересными.

По данным Статистического центра Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в 2023 году регион принял 68,1 млн посетителей и получил рекордные 10,4 млрд долларов от туризма, что на 42,8 проц больше по сравнению с показателями до пандемии в 2019 году.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), вклад туристического сектора в экономику ОАЭ продолжает расти, что привело к увеличению числа рабочих мест до 833 тысяч в прошлом году. Ожидается, что к 2030 году это число превысит миллион, а каждый девятый житель страны будет трудиться в сфере гостеприимства.

Дубай, как главный туристический центр региона, за первые четыре месяца 2025 года принял 7,15 млн туристов, что на 7 проц больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.