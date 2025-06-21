Раскрыт тайный смысл бейсболки нового Папы Римского

Редакторы Esquire раскрыли тайный смысл бейсболки нового Папы Римского Льва XIV.

Как передает Day.Az, материал опубликован на сайте издания.

Уроженец Чикаго появился на публике в Ватикане в бейсбольной кепке команды White Sox. Таким образом, он стал первым понтификом, который вышел в свет в традиционной белой сутане и повседневном предмете гардероба.

Журналисты напомнили, что 69-летний кардинал Роберт Прево стал первым американцем, занявшим пост главы католической церкви. По мнению обозревателей, бейсболка White Sox на самом деле является символом США. "Она связывает первого американского Папу с его чикагскими корнями и отражает десятилетия культурного влияния США", - подытожили они.