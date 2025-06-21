В Турции задержаны сотни нелегалов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в целом 446 нелегальных мигрантов, а также 15 лиц, причастных к организации этой деятельности.

Как передает Day.Az, в субботней публикации Ерликаи в соцсетях, отмечается, что сотрудники правоохранительных органов различных провинций провели проверку документов 412 887 лиц, что позволило выявить сотни иностранных граждан, незаконно пребывающих в стране.

В числе прочих полицейские дежурили на территории 477 автовокзалов.

Глава МВД назвал механизм регулирования миграции в Турции "примером для всего мира", учитывающим общепризнанные нормы и права человека.