Мошенники продолжают обкрадывать азербайджанцев

20 июня с банковских карт граждан кибер-методом были похищены денежные средства в размере 8 тысяч 160, 800, 425, 397, 200, 185, 85, 73 маната и 920,32 доллара.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Такие случаи преступлений обычно совершаются через звонки и SMS, поступающие с неизвестных номеров, а также через фишинговые сайты и сомнительные платформы. Персональные данные банковской карты, в частности, номер карты, PIN-код, CVV-код и пароли одноразового подтверждения (OTP), ни в коем случае нельзя передавать другим лицам, в том числе тем, кто выдает себя за сотрудника банка или государственного учреждения. МВД еще раз призывает граждан быть бдительными, при обнаружении подозрительных случаев незамедлительно обращаться в органы полиции и банки", - говорится в сообщении.