Азербайджан и Турция: братство, проверенное бедой и временем

Автор: Лейла Таривердиева

В четверг, 19 июня, в турецком городе Кахраманмараш открылся Азербайджанский квартал.

Квартал, построенный азербайджанской стороной в разрушенном землетрясением городе, уже называют увековеченным символом азербайджано-турецкой дружбы и единства. Турецкое государство и само ведет восстановительные работы, но в таком деле любая помощь необходима. Особенно когда она оказывается с такой любовью.

Азербайджанский квартал уже передан в пользование жителям Кахраманмараша. На площади в 27,6 гектара построено 68 четырехэтажных жилых домов, в общей сложности включающих 1194 квартиры, начальную школу и детский сад имени Гейдара Алиева, культурный центр и другие социальные объекты. Для жителей квартала будут открыты также 1595 торговых объектов. Школа и садик открылись еще в сентябре прошлого года.

Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия квартала сказал, что "сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе. Это - символ безопасности, сотрудничества, развития и братства". Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Азербайджанский квартал одним из самых значимых проектов восстановления зоны бедствия. "Этот жилой массив - предмет нашей гордости. Этот квартал - к лицу городу, который стремится в лидеры программы "Столетие Турции"", - сказал он.

Напомним, что фундамент жилого массива был заложен в конце апреля 2023 года с участием президентов двух стран. Проект был реализован на основе подписанного в сентябре 2023 года Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве в турецкой провинции Кахраманмараш жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра. Азербайджанская сторона не только построила дома для кахраманмарашцев, но и обеспечила квартиры всем необходимым оборудованием. На реализацию проекта Азербайджаном было выделено 100 миллионов долларов.

6 февраля, во вторую годовщину катастрофического землетрясения состоялась жеребьевка среди первых жителей Азербайджанского квартала. На церемонии жеребьевки губернатор Кахраманмараша сказал журналистам, что "это не просто дома, это новый очаг жизни, который станет символом дружбы наших народов".

В логике азербайджано-турецких отношений участие Азербайджана в восстановлении жизни в зоне бедствия - явление совершенно естественное и закономерное. При этом не будем забывать, что сам Азербайджан сейчас решает не менее масштабную задачу, восстанавливая свои освобожденные от армянской оккупации города и села.

Несмотря на все это, Азербайджан взял на себя строительство квартала в турецком городе и сделал все по высшему разряду. Глядя на фото Азербайджанского квартала, вспоминаются кадры, сделанные на освобожденных территориях. Поднявшийся из руин Физули, постепенно приобретающий очертания регионального центра Агдам, восхитительная Шуша. Лачин, Зангилан и другие.

Эти города и села были разрушены и разграблены не стихией, а людьми. Там, где присутствует человеческий фактор, зло всегда особо цинично. Агрессор не только разрушил территории, но и заминировал их, что в разы усложняет восстановительные работы. Несмотря на это, Азербайджан медленно, но верно продвигается к цели. Пусть приходится делать более короткие шаги, чем планировалось, но это не главное. Главное - это безопасность людей, а график может и подождать. Агрессор очень старался сделать все, чтобы жизнь не вернулась на эти земли в ближайшие десятилетия. Тем не менее жизнь возвращается. Уже утверждена вторая Госпрограмма Великого возвращения, а в родные края вернулись 15 тысяч человек. 15 тысяч могли быть и 150 тысячами, если бы не приходилось тратить время и средства на разминирование. Если учесть, что все на освобожденных землях создается с нуля - жилой фонд, инфраструктура, коммуникации и так далее, 15 тысяч - это очень хороший показатель. И еще не стоит забывать, что Азербайджан все делает собственными силами, не обращаясь к международным организациям и донорам, не хныча, не жалуясь.

На сегодня инвестиции в восстановление освобожденных территорий достигли 18 миллиарда манатов. Для азербайджанского бюджета - это очень серьезная сумма. В 2021-2024 годах из госбюджета на эти цели было выделено 17,6 миллиарда, из которых 5,35 миллиарда было выделено в минувшем году. Ожидается, что в 2025 году на восстановительные работы в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре будет выделено 4 миллиарда манатов.

Турецкие города разрушил не враг, а землетрясение, но от этого боль не становится меньше. Более 50 тысяч жертв - это действительно катастрофа столетия. И Турция, надо сказать, справляется с ситуацией так, как и полагается великой державе.

Из выступления президента Эрдогана можно узнать, что в разрушенных городах восстанавливаются не только жилые кварталы и инфраструктура, но и исторические памятники. Сотни тысяч специалистов, инженеров и архитекторов по всей стране работают над этой задачей, зоны бедствия превращены в огромные строительные площадки. Построено уже 250 тысяч жилых и нежилых объектов, на реализацию проектов затрачено 2 триллиона лир. До конца этого года планируется передать пострадавшим семьям более 450 тысяч квартир.

Невольно напрашивается сравнение - разрушенные спитакским землетрясением 1988 года города Армении все еще не подняты полностью из руин, а тысячи людей продолжают жить во времянках. А ведь прошло почти 40 лет.

"За короткий промежуток времени десятки тысяч людей были обеспечены новыми квартирами. Это фактор, еще раз демонстрирующий привязанность, любовь Реджепа Тайипа Эрдогана к своему народу и его твердую волю. В то же время это - олицетворение сильной Турции, потому что только сильное государство может за столь короткий промежуток времени провести такие масштабные строительно-восстановительные работы", - сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии в четверг.

Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном, заявил азербайджанский лидер.

Два братских тюркских народа, два государства, переживших катастрофу - каждый свою. И оба перенесли проблемы с достоинством, без жалоб и протянутых за помощью рук. Баку и Анкара привыкли решать проблемы собственными силами. Достаточно того, что рядом есть друг, который поддержит и поможет.

Азербайджан был первым, кто пришел на помощь пострадавшей от стихии братской стране. В Турцию были направлены около 700 профессиональных спасателей, оснащенных самым современным оборудованием. Им удалось спасти из-под завалов более 50 человек. В пострадавших городах работали азербайджанские медики и волонтеры. Азербайджанская команда покинула Турцию последней, после того, как разъехались спасатели и врачи из других стран и когда уже не осталось никакой надежды на спасение чьих-то жизней.

Азербайджан помог братскому турецкому народу возродить очаг жизни в Кахраманмараше. Это дорогого стоит.