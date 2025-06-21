Меняется порядок созыва внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

Изменяются правила созыва внеочередных сессий Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, Верховный Меджлис Нахчыванской АР собирается ежегодно на две очередные сессии. После утверждения полномочий 31 депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР первое заседание Верховного Меджлиса Нахчыванской АР созывается не позднее чем через неделю, начиная с этого дня.

Внеочередные сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР созываются Президентом Азербайджанской Республики, Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, по требованию 16 депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской АР или по собственной инициативе председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Закрытое заседание сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР может быть проведено по требованию 31 депутата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР или по предложению высшего должностного лица Нахчыванской АР.

Согласно предлагаемой поправке, Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики будет собираться на две очередные весенние и осенние сессии каждый год. Если полномочия 31 депутата не будут утверждены до 10 марта после выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, то дата первой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики будет определяться Верховным Судом Нахчыванской Автономной Республики.

Также внеочередные сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР созывает председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР по требованию Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики или 16 депутатов Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Кроме того, по предложению Президента Азербайджанской Республики или Милли Меджлиса Азербайджанской Республики может быть проведено закрытое заседание сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.