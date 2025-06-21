Хабиб и Махачев отпраздновали победу Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку

Титулованные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отпраздновали победу соотечественника Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Уланбеков в трех раундах по решению судей одержал победу над казахстанцем Азатом Максумом.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев находились в углу Уланбекова и помогали ему подсказками на протяжении всего боя. А после завершения поединка Нурмагомедов и Махачев отпраздновали победу вместе с самим Тагиром Уланбековым.