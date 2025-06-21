https://news.day.az/sport/1762471.html Хабиб и Махачев отпраздновали победу Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО Титулованные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отпраздновали победу соотечественника Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Уланбеков в трех раундах по решению судей одержал победу над казахстанцем Азатом Максумом.
Хабиб и Махачев отпраздновали победу Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
Титулованные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отпраздновали победу соотечественника Тагира Уланбекова на турнире UFC в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Уланбеков в трех раундах по решению судей одержал победу над казахстанцем Азатом Максумом.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев находились в углу Уланбекова и помогали ему подсказками на протяжении всего боя. А после завершения поединка Нурмагомедов и Махачев отпраздновали победу вместе с самим Тагиром Уланбековым.
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