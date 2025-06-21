https://news.day.az/sport/1762481.html Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC - ВИДЕО Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC, прошедшем в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уроженец Дагестана ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции. "Я доказал, что умею вести бой в стойке.
Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC - ВИДЕО
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC, прошедшем в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уроженец Дагестана ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.
"Я доказал, что умею вести бой в стойке. Сегодня все было на моей стороне, и я заслуживал эту победу", - заявил Уланбеков, подчеркнув, что на протяжении всего поединка стремился идти вперед.
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