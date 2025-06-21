Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC, прошедшем в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уроженец Дагестана ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

"Я доказал, что умею вести бой в стойке. Сегодня все было на моей стороне, и я заслуживал эту победу", - заявил Уланбеков, подчеркнув, что на протяжении всего поединка стремился идти вперед.