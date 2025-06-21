В Азербайджане приняты новые правила ответственности наследников по долгам наследодателя

В случае оформления нотариусом списка наследства, наследники будут нести ответственность по долгам наследодателя только в пределах стоимости имущества, полученного по наследству.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Также законопроект предусматривает, что если список наследства не оформлен нотариусом, наследники обязаны доказать, что сумма долгов превышает стоимость унаследованного имущества. В этом случае их ответственность также будет ограничена объемом полученной доли.

По действующему законодательству, наследники несут солидарную ответственность перед кредиторами в пределах стоимости полученного имущества, и каждый из них обязан погашать долги пропорционально своей наследственной доле. Если наследодатель сам был солидарным должником, его обязательства переходят к наследникам, которые также несут солидарную ответственность.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане обновятся процедуры оформления наследства между сонаследниками.