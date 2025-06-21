Хаменеи назначил себе преемников

Опасаясь покушения, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи теперь в основном общается со своими командирами через доверенного посредника, приостановив электронные коммуникации, чтобы затруднить его обнаружение Израилем.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье New York Times. Американское издание ссылается на трех иранских чиновников, знакомых с его экстренными военными планами.

"Скрываясь в бункере, Хаменеи назначил замену по всей цепочке командования на случай гибели ключевых соратников. По словам тех же чиновников, он даже назвал троих высокопоставленных священнослужителей, которых следует рассматривать как возможных преемников в случае его смерти - это, возможно, самое наглядное свидетельство нестабильной ситуации, в которой оказался он сам и его более чем тридцатилетнее правление.

Хаменеи предпринял целый ряд чрезвычайных мер для сохранения Исламской Республики с тех пор, как Израиль начал удары.

Израильские атаки стали крупнейшим военным нападением на Иран с времён ирано-иракской войны 1980-х годов. Последствия для столицы Тегерана оказались особенно разрушительными. Израильские удары за несколько дней нанесли больше ущерба, чем Саддам Хусейн за всю восьмилетнюю войну", - говорится в статье.

NYT отмечает, что Иран, по-видимому, оправился от первоначального шока и достаточно реорганизовался, чтобы начать наносить ежедневные ответные удары по Израилю. Под удары попали больница, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, религиозные здания и жилые дома.

"Высшее руководство страны также готовится к различным сценариям развития конфликта по мере его эскалации и на фоне раздумий Дональда Трампа, вступать ли США в войну, сообщили чиновники, настаивавшие на анонимности, так как не уполномочены публично обсуждать планы аятоллы.

Проникнуть во внутреннюю кухню иранской власти сложно, но командная структура, судя по всему, остаётся работоспособной, несмотря на серьёзные потери. Признаков раскола в политических кругах не наблюдается - к такому выводу приходят как иранские чиновники, так и иностранные дипломаты.

Хаменеи, которому 86 лет, понимает, что Израиль или США могут попытаться его ликвидировать, и воспринимает такую смерть как мученическую. В преддверии возможного покушения он отдал распоряжение Совету экспертов, органу, назначающему верховного лидера, быстро выбрать преемника из трёх предложенных им кандидатов", - рассказывает американское издание.

В статье поясняется, что обычно процесс утверждения нового верховного лидера занимает месяцы и сопровождается спорами между духовными авторитетами. Однако в условиях войны Хаменеи хочет обеспечить быструю и упорядоченную передачу власти, чтобы сохранить своё наследие.

New York Times приводит также мнения экспертов.

"Главный приоритет - это сохранение государства", - отметил Вали Наср, эксперт по Ирану и профессор международных отношений университета Джонса Хопкинса. - "Все действия расчетливы и прагматичны".

Тема преемственности всегда была в Иране чрезвычайно деликатной и редко обсуждалась публично, лишь на уровне слухов и предположений. Верховный лидер обладает огромной властью: он - главнокомандующий вооружёнными силами, а также глава судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти. Он также является вали факихом - высшим духовным стражем шиитской веры.

Сын Хаменеи - Моджтаба, тоже священнослужитель и близкий к Корпусу стражей исламской революции, которого долгое время считали вероятным преемником, в список не вошёл. Бывший президент Ирана-консерватор Ибрагим Раиси также рассматривался как кандидат, но погиб в результате крушения вертолёта в 2024 году.

С начала войны Хаменеи дважды выступил с видеообращением на фоне коричневых штор и рядом с флагом Ирана.

"Иранский народ будет стоять против навязанной войны", - заявил он, пообещав не сдаваться.

В мирное время Хаменеи живёт и работает в сверхохраняемом комплексе в центре Тегерана - "Бейт рахбари" ("Дом лидера"). Он редко покидает его стены, за исключением особых случаев. Все встречи с чиновниками и командирами проходят на территории комплекса, там же записываются обращения к народу.

Однако теперь, когда он спустился в бункер, стало ясно, насколько интенсивно Израиль наносит удары по Тегерану. По словам иранских чиновников, война разворачивается на двух фронтах.

Первый - воздушные удары Израиля по военным базам, ядерным объектам, критической энергетической инфраструктуре, командующим и учёным-ядерщикам, живущим в густонаселённых жилых районах. Некоторые из главных командующих были убиты одномоментно.

По данным правозащитников, как отмечает NYT, внутри и за пределами Ирана, погибли сотни человек, тысячи получили ранения, в том числе мирные жители.

Однако, по словам иранских чиновников, страна сражается и на втором фронте - с израильскими агентами, внедрёнными на территорию Ирана. Эти диверсанты запускают дроны по ключевым объектам энергетики и обороны. Даже Хаменеи, по их словам, потрясён масштабом израильского проникновения в силовые структуры страны.

"Очевидно, у нас был колоссальный провал в области разведки и безопасности - это факт", - заявил Мехди Мохаммади, старший советник председателя парламента генерала Мохаммада Галибафа, в аудиозаписи анализа войны. - "Наших старших командиров ликвидировали за один час".

По его словам, главная ошибка заключалась в том, что спецслужбы не смогли обнаружить многомесячную подготовку Израиля: ввоз ракетных компонентов и дронов для последующих атак.

Руководство Ирана сегодня обеспокоено тремя главными угрозами: возможным покушением на Хаменеи, вмешательством США и дальнейшими разрушительными атаками на жизненно важную инфраструктуру - электростанции, НПЗ, газовые терминалы и плотины.

Если США вступят в войну, последствия будут намного серьёзнее. Израиль утверждает, что стремится уничтожить ядерную программу Ирана, но, как считают эксперты, только США располагают бомбардировщиком и 13-тонной бомбой, способной пробить гору, под которой расположен самый защищённый объект ядерной программы - Фордо.

Иран пригрозил в ответ атаковать американские цели в регионе, но это может привести к ещё более разрушительной войне.

Опасения по поводу покушений и внедрения шпионов внутри иранских структур достигли такой степени, что Министерство разведки распорядилось полностью отказаться от использования мобильных телефонов и электронной связи. Всем высокопоставленным чиновникам и командирам было приказано спуститься под землю.

Министерство регулярно призывает граждан сообщать о подозрительных людях и автомобилях, а также не снимать и не публиковать фотографии и видео ударов по стратегическим объектам.

Связь с внешним миром почти полностью прервана. Интернет практически отключён, международные звонки заблокированы. Министерство телекоммуникаций заявило, что эти меры направлены на выявление врагов внутри страны и пресечение их атак.

"Службы безопасности пришли к выводу, что интернет используется для нанесения вреда жизни и благополучию граждан", - заявил Али Ахмадиния, директор по коммуникациям при президенте Масуде Пезешкиане. - "Мы обеспечиваем безопасность страны, отключая интернет".

В пятницу Высший совет национальной безопасности пошёл ещё дальше и заявил, что все, кто сотрудничает с врагом, должны добровольно сдаться до конца воскресенья, сдать всё военное оборудование и "вернуться к народу". Тем, кто будет пойман после этого срока, грозит смертная казнь.

В заключение New York Times рассказали о том, что после приказа Израиля об эвакуации ряда густонаселённых районов Тегеран практически опустел - пустые шоссе и улицы, которые обычно перегружены пробками. Оставшиеся жители сообщают о многочисленных блокпостах и обысках на всех выездах из города.

Отели, пансионаты и залы торжеств открыли двери для беженцев из Тегерана. Психологи предлагают бесплатные онлайн-консультации. Супермаркеты делают скидки, а покупатели в пекарнях ограничивают себя одним батоном хлеба, чтобы хватило всем. Волонтёры помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями.