В Страсбурге разыграли дешевый спектакль с армянским сценарием

Автор: Мехти Ахмедзаде

Нет, наверное, на свете страны, которая суёт свой нос в чужие дела больше, чем Франция. Наглость Парижа каждый раз достигает новых высот. Особенно когда она через Совет Европы пытается читать мораль другим.

Так, на 1531-м заседании Комитета министров СЕ по правам человека, прошедшем с 10 по 12 июня в Страсбурге, вновь разыграли политическую пьесу под прикрытием "правосудия", в которой объективность давно отправили на свалку. Доклад, как все догадались, был зачитан французской стороной и, стоит отметить, ангажированность читается в каждой строчке.

В частности, там заявляют, что Азербайджан нарушил все права армян, которые только можно было бы придумать и выдумать.

Складывается впечатление, что армянские интересы защищаются в Совете Европы с ревностью, достойной адвоката по личной симпатии, а не по закону. Париж предпочитает молчать о миллионах азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из Лачина, Ходжалы, Шуши, Агдама - и десятков других районов. Где были "комитеты обеспокоенности", когда сотни тысяч азербайджанцев десятилетиями не могли вернуться в свои дома?

Французская дипломатия вновь демонстрирует двойные стандарты: оправдать "несчастную" Армению, а Азербайджан заставить полностью отчитаться, выплатить, извиниться, покаяться. В чем? Непонятно, при том, что вся вина за события последних 30 лет лежит целиком и полностью на армянской стороне, которая начала первую войну, спровоцировала вторую и угрожала захватить Баку, а премьер-министр танцевал в пьяном угаре, глагольствуя, что "Карабах - это Армения и точка". Чем это все закончилось? Справедливым Железным кулаком по лицу, после которого Армения поумнела. Сейчас все идет к подписанию мирного договора. Ереван успокоился, Париж почему-то нет.

В Совете Европы призывают Азербайджан "предотвращать преступления на почве этнической ненависти". Не к той стране этот посыл. Это в соседней стране надо говорить, ибо где был этот призыв, когда армянские радикалы уничтожали азербайджанские села и вырезали целые семьи в Ходжалы? Где был этот призыв, когда армянские СМИ десятилетиями культивировали ненависть к азербайджанцам? Где была эта "борьба с безнаказанностью", когда убийцы мирных жителей в Карабахе прятались за армянским паспортом?

И вот теперь, спустя годы молчания и равнодушия к страданиям азербайджанского народа, Франция с каменным лицом пытается навязать Азербайджану уроки морали.

Азербайджан никому, ничего не должен за то, что он восстановил справедливость. И точно не перед Парижем, который сам утратил чувство меры и объективности. Те, кто десятилетиями закрывали глаза на преступления армянских вооружённых формирований, теперь не имеют морального права требовать от Азербайджана отчетов, покаяния или компенсаций.

И наконец, если уж Совет Европы действительно стремится к справедливости - пусть начнет с требования к Армении признать агрессию, принести извинения и компенсировать ущерб сотням тысяч беженцев, чьи судьбы были разрушены армянской оккупацией. Вот тогда и можно будет говорить о "равенстве", "правосудии" и "примирении". До тех пор - это всего лишь спектакль.

Азербайджан не нуждается в уроках морали от тех, кто провалился на собственном континенте - будь то в Африке, на Ближнем Востоке или в собственных пригородах.