Названо оружие США, способное ударить по подземному заводу Ирана

На данный момент одной из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, является уничтожение иранской ядерной программы - особенно завода по обогащению топлива Фордо.

Как передает Day.Az, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку в этом случае. Это противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны. Однако здесь есть нюанс - она действует лишь на глубину 60 метров.

"Значит, понадобится несколько повторных ударов, - пояснил в беседе с WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. - Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата".