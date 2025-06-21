https://news.day.az/world/1762381.html Названо оружие США, способное ударить по подземному заводу Ирана На данный момент одной из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, является уничтожение иранской ядерной программы - особенно завода по обогащению топлива Фордо. Как передает Day.Az, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку в этом случае.
Названо оружие США, способное ударить по подземному заводу Ирана
На данный момент одной из главных задач, поставленных Белым домом Пентагону, является уничтожение иранской ядерной программы - особенно завода по обогащению топлива Фордо.
Как передает Day.Az, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку в этом случае. Это противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны. Однако здесь есть нюанс - она действует лишь на глубину 60 метров.
"Значит, понадобится несколько повторных ударов, - пояснил в беседе с WSJ эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако. - Каждый фут важен, чтобы доставить ее поглубже и добиться результата".
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