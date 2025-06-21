Петер Михалко выразил восхищение восстановлением Карабаха

Впечатлены восстановительными работами в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко в ходе визита в Карабах.

"Очень приятно находиться сегодня в городе Шуша - это прекрасное место. Я много раз посещал Карабах и каждый раз открывал для себя множество красивых мест, как, впрочем, и по всей стране. Мы также впечатлены процессом восстановительных работ в Карабахе", - сказал дипломат.

По его словам, люди возвращаются в регион, и жизнь здесь постепенно налаживается.

"Европейский союз вносит вклад в установление мира в регионе, в том числе через поддержку процесса разминирования. Это первоочередной этап, необходимый для безопасного возвращения населения и создания условий для их достойной и благополучной жизни", - подчеркнул Михалко.

Напомним, что вчера начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. В визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

В рамках визита они посетили киностудию Hoçazfilm и галерею Yurd. Представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Сегодня иностранные дипломаты прибыли в город Шуша. Гости ознакомятся с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.