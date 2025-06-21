https://news.day.az/politics/1762355.html Представитель посольства США посетил ППП "Астара" Исполняющий обязанности заместителя посла США Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня побывали на погранично-пропускном пункте "Астара" на юге Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане.
Представитель посольства США посетил ППП "Астара"
Исполняющий обязанности заместителя посла США Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня побывали на погранично-пропускном пункте "Астара" на юге Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане.
Было отмечено, что посольство США высоко ценит постоянную поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США, въезжающим в страну.
"Безопасность американцев и их безопасный въезд в страну остаются для нас высшим приоритетом", - отмечается в сообщении.
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