Представитель посольства США посетил ППП "Астара"

Исполняющий обязанности заместителя посла США Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня побывали на погранично-пропускном пункте "Астара" на юге Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Было отмечено, что посольство США высоко ценит постоянную поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США, въезжающим в страну.

"Безопасность американцев и их безопасный въезд в страну остаются для нас высшим приоритетом", - отмечается в сообщении.