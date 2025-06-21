Вырос экспорт транспортных услуг Азербайджана

Общий объем услуг в экономических отношениях Азербайджана с зарубежными странами в первом квартале текущего года составил 4,7 млрд долларов США. 26,7% оборота взаимных услуг пришлось на операции, осуществляемые в сфере транспортных услуг.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, 63,1% от общей стоимости транспортных услуг на сумму 1,2 млрд долларов пришлось на использование нерезидентами транспортных услуг Азербайджана. Стоимость транспортных услуг, оказанных резидентами Азербайджана нерезидентам, составила 788,9 млн долларов, тогда как стоимость транспортных услуг, оказанных нерезидентами резидентам Азербайджана, составила 460,6 млн долларов.

За указанный период экспорт транспортных услуг в ненефтегазовом секторе вырос на 23,3%, а импорт - на 4,9%. В результате профицит по транспортным услугам вырос на 17,8%, до 328,3 млн долларов.

Отметим, что профицит по транспортным услугам в первом квартале 2024 года составил 278,7 миллиона долларов.