Эта страна может принять КЧМ-2029

В Майами на саммите футбольных функционеров состоялся разговор президента ФИФА Джанни Инфантино и руководителя бразильской футбольной конфедерации (CBF) Самира Хауда, они обсудили идею проведения клубного чемпионата мира-2029 в Бразилии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает O Globo.

Также интерес в проведении турнира выразила Австралии, которая принимала в 2023 году женский чемпионат мира. Однако пока никаких официальных заявок не было, так как ФИФА не объявила критерии, по которым будет выбираться место проведения турнира.

На саммите в Майами присутствовали представители всех 211 ассоциаций ФИФА.

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