https://news.day.az/sport/1762262.html Эта страна может принять КЧМ-2029 В Майами на саммите футбольных функционеров состоялся разговор президента ФИФА Джанни Инфантино и руководителя бразильской футбольной конфедерации (CBF) Самира Хауда, они обсудили идею проведения клубного чемпионата мира-2029 в Бразилии. Как передает Day.Az, об этом сообщает O Globo.
Эта страна может принять КЧМ-2029
В Майами на саммите футбольных функционеров состоялся разговор президента ФИФА Джанни Инфантино и руководителя бразильской футбольной конфедерации (CBF) Самира Хауда, они обсудили идею проведения клубного чемпионата мира-2029 в Бразилии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает O Globo.
Также интерес в проведении турнира выразила Австралии, которая принимала в 2023 году женский чемпионат мира. Однако пока никаких официальных заявок не было, так как ФИФА не объявила критерии, по которым будет выбираться место проведения турнира.
На саммите в Майами присутствовали представители всех 211 ассоциаций ФИФА.
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