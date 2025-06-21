В Дохе заявили о попытках урегулирования иранско-израильского конфликта

Катар прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между всеми сторонами с целью урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле премьер Катара подчеркнул, что Доха "совместно со своими партнерами прилагает активные усилия для восстановления диалога между всеми сторонами для решения спорных вопросов и укрепления безопасности в регионе и мире", говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

Он вновь отметил, что Катар решительно осуждает агрессию Израиля в отношении Ирана и считает ее грубым нарушением норм международного права.