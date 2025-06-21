Определены победители Международного конкурса мугама

Продолжается VII Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории был проведен международный конкурс исполнителей мугама.

В конкурсе, состоявшем из двух туров, принял участие 31 молодой исполнитель мугама из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Китая и других стран.

По решению международного жюри, 14 участников вышли в финал. Из их числа шесть исполнителей стали победителями конкурса:

Алибек Сапарбоев и Дильноза Акбарова (оба - из Узбекистана) заняли третье место,

Нуреддин Тагиев и Мехта Мохаммедализаде Бехнам (оба - из Азербайджана) - второе место, а Фарангиз Махмудова (Узбекистан) была удостоена первого места.

Представитель Азербайджана Мафтун Сафарли, показав лучший результат, стал обладателем Гран-при конкурса.

Специальная награда Азербайджанской национальной консерватории "За верность традициям" была вручена музыкальной группе из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В жюри, председателем которого выступал Узбекистан, также вошли представители Азербайджана, Турции и Германии.

Гала-концерт лауреатов конкурса состоится 22 июня в Агдамском центре мугама.