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Тегеран опустел - ВИДЕО

Улицы Тегерана опустели. Как передает Day.Az, иранские источники сообщают, что около 5 миллионов жителей покинули столицу Ирана. Официального подтверждения пока нет. Отметим, что численность населения Тегерана в 2025 году оценивается примерно в 9,73 миллиона человек.