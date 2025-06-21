https://news.day.az/world/1762277.html Тегеран опустел - ВИДЕО Улицы Тегерана опустели. Как передает Day.Az, иранские источники сообщают, что около 5 миллионов жителей покинули столицу Ирана. Официального подтверждения пока нет. Отметим, что численность населения Тегерана в 2025 году оценивается примерно в 9,73 миллиона человек.
Тегеран опустел - ВИДЕО
Улицы Тегерана опустели.
Как передает Day.Az, иранские источники сообщают, что около 5 миллионов жителей покинули столицу Ирана.
Официального подтверждения пока нет.
Отметим, что численность населения Тегерана в 2025 году оценивается примерно в 9,73 миллиона человек.
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