Тегеран опустел

Улицы Тегерана опустели.

Как передает Day.Az, иранские источники сообщают, что около 5 миллионов жителей покинули столицу Ирана.

Официального подтверждения пока нет.

Отметим, что численность населения Тегерана в 2025 году оценивается примерно в 9,73 миллиона человек.