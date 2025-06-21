Водитель въехал на Испанскую лестницу в Риме

Водитель въехал на одну из главных достопримечательностей Рима - Испанскую лестницу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов.