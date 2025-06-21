https://news.day.az/world/1762229.html Водитель въехал на Испанскую лестницу в Риме - ВИДЕО Водитель въехал на одну из главных достопримечательностей Рима - Испанскую лестницу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов.
Водитель въехал на Испанскую лестницу в Риме - ВИДЕО
Водитель въехал на одну из главных достопримечательностей Рима - Испанскую лестницу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в Китае придумали способ ездить по дорогам во время потопов.
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