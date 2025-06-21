В Баку наказали некоторых таксистов

В правоохранительные органы поступают обращения в связи с тем, что некоторые водители, предоставляющие услуги такси на территории Баку, ведут себя неэтично с пассажирками, беседуют на посторонние темы, делают неуместные предложения. Для предотвращения подобных случаев в столице проводятся профилактические и контрольные мероприятия.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отделения пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Нурлан Алиев.

Он отметил, что сотрудники полиции провели расследование в связи с действиями двух таксистов в Ясамальском и Хазарском районах, выявили и привлекли к ответственности водителей автомобилей Toyota и Mercedes-Benz с государственными регистрационными номерами 90-YL-396 и 77-UV-650 соответственно.

"Доводим до сведения, что по каждому поступившему обращению проводятся соответствующие проверки, к водителям, допустившим правонарушения, применяются надлежащие меры. Водители общественного транспорта и такси должны вести себя вежливо по отношению к пассажирам, соблюдать правила профессиональной этики. Гражданам в подобных ситуациях рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в территориальные органы полиции или колл-центр 102 МВД", - говорится в информации.

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