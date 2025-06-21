https://news.day.az/economy/1762253.html Обсуждены возможности сотрудничества с Нацбюро печати Японии - ФОТО Центральный банк Азербайджана и Национальное бюро печати Японии рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Обсуждены возможности сотрудничества с Нацбюро печати Японии - ФОТО
Центральный банк Азербайджана и Национальное бюро печати Японии рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества.
Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Отмечается, что заместитель председателя Центрального банка Гюляр Пашаева встретилась с делегацией во главе с директором департамента по производству банкнот Национального бюро печати Японии Такаюки Сайто.
В ходе встречи была представлена презентация о деятельности японского ведомства, а также состоялся обмен мнениями по возможным направлениям сотрудничества между сторонами.
Ранее мы сообщали, что Испания многократно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана.
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