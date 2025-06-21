Самолет авиакомпании IndiGo экстренно сел в Индии

Самолет Airbus A321 индийской авиакомпании IndiGo, следовавший внутренним рейсом из города Гувахати в Ченнаи, во время полета подал сигнал бедствия из-за критически низкого уровня топлива и совершил экстренную посадку в Бангалоре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Times of India.

На борту авиалайнера находилось 168 пассажиров. Посадка в международном аэропорту Бангалора прошла успешно, пострадавших нет. После случившегося пилоты были временно выведены из расписания.

Инцидент произошел на фоне усиленных проверок безопасности гражданских самолетов в Индии после крушения 12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India на западе страны.